Теплоход потерпел крушение в Охотском море

Теплоход «Анатолий Крашенинников» затонул в Охотском море; трое из 10 членов экипажа еще не найдены.

«В заливе Камбальный затонул плашкоут с экипажем 13 человек, десять из них сняло со спасательного плота судно «Дальмос», – сказал РИА «Новости» представитель экстренных служб региона.

Судьба троих человек неизвестна.

Судно затонуло около 18.00 по местному времени (9.00 мск) в двух километрах от берега, передает ТАСС.

По данным ГУ МЧС Камчатки, теплоход занимался перевозкой грузов на север. В момент крушения он следовал в поселок Палана с 280 тоннами груза на борту – стройматериалами и техникой.

Губернатор Владимир Илюхин поручил принять все меры для оперативного поиска пропавших.

Поисково-спасательные работы осложнены неблагоприятными погодными условиями и темным временем суток.

На прошлой неделе польское судно Mietus затонуло в Балтийском море, все находившиеся на борту люди спаслись.