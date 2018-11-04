В Балтийском море затонуло польское судно

Польское судно Mietus, которое совершает коммерческие плавания, затонуло в Балтийском море в субботу вечером, все находившиеся на борту люди спасены, сообщил представитель польской морской службы поиска и спасения Рафал Гоецк.

«Судно совершает коммерческие плавания и возит людей на рыбалку», – передает его слова RT.

Причина инцидента неизвестна. На борту было 19 человек, все спасены датскими спасателями. В операции принимали участие три судна и два вертолета.

Один человек получил травму головы, его госпитализировали, однако его жизни ничего не угрожает.