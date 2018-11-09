Германия существенно увеличила расходы на оборону

Взгляд
9 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 12:27  |  vz.ru
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Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
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Как норвежский фрегат «потопил» самые масштабные учения НАТО на Севере

Фрегат «Хельге Ингстад» получил огромную пробоину в правом бокуФото: Marit Hommedal/Norsk Telegrambyra AS/Reuters
Следствием низкого уровня морской культуры и выучки назвал адмирал Касатонов то, что произошло у берегов Норвегии. Военный корабль, возвращавшийся с крупнейших за 30 лет учений НАТО в северных водах, столкнулся с нефтяным танкером. Эта «ложка дегтя» – далеко не единственная нештатная ситуация на маневрах и отнюдь не первый инцидент со столкновениями за последние годы. Натовские моряки потеряли выучку? Подробности...
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Авария ПД-50 оставила Россию без важнейших боевых кораблей

Так выглядел ПД-50 в рабочем состоянии. Похоже, таким мы его больше никогда не увидимФото: Лев Федосеев/ТАСС
Газете ВЗГЛЯД стали известны новые обстоятельства аварии, отправившей на дно одно из самых важных и дорогостоящих морских сооружений России – плавучий док ПД-50. Именно в нем обслуживались наиболее мощные корабли ВМФ, в том числе авианосец «Адмирал Кузнецов». Теперь можно предположить, кто является ответственным за аварию и можно ли вернуть док в строй. Подробности...
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Почему в Европе прощают сотрудничество с Гитлером

Фигура Маршала Петена (слева) до сих пор вызывает споры во французском обществеФото: Scherl/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся резкой критике – он по-доброму отозвался об одной из самых противоречивых фигур французской истории, маршале Петене. Маршал сотрудничал с Гитлером – и одновременно был героем Первой мировой войны. Эта коллизия касается и России. Почему Европа гораздо более терпимо относится к подобным коллаборационистам? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Наша нелюбовь к Тургеневу – симптом для нас

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Тургенев, двухсотлетие со дня рождения которого мы отмечаем, вне всякого сомнения великий русский писатель. В отличие от Толстого или Достоевского, Тургенев именно писатель. И потому он совершенно не русское явление. Подробности...
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Либералы хоронят феминизм хлопком по ягодицам

Елена Кондратьева, журналист
Что нам говорит история с харрасментом в либеральном издании «Медуза»? Пристают – утрись. Он начальник – ты дурак, «битый небитого везет» – тебе еще с детства мультик показывали. Подробности...
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Как не пожелать жены ближнего, если на том мир стоит

Татьяна Толстая, писательница, телеведущая
За минувший год в Америке уволили 201 человека в рамках программы #metoo. Каждого из них сбил снайперский выстрел доносчика. Все, кто поддерживает эту хунвейбиновщину, ссылаются на Вайнштейна. Какой уж тут Вайнштейн. Подробности...
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

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        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          9 ноября 2018, 11:52

          Текст: Алина Назарова

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          Комитет бундестага по бюджету на заседании, длившемся около 16 часов, утвердил проект федерального бюджета на 2019 год, предполагающий значительное увеличение расходов на оборону, помощь развивающимся странам, а также социальную сферу.

          В частности, оборонные расходы увеличены до 43,2 млрд евро с 38,5 млрд в текущем году. Средства заложены в том числе на покупку боевых кораблей и военно-транспортных вертолетов. Расходы на помощь развивающимся странам вырастут с 9,4 млрд евро до 10,2 млрд, на социальные нужды – с 139,2 млрд евро до 145,3 млрд, передает Deutsche Welle.

          Кроме того, запланированы дополнительные расходы на сферы научных исследований, культуры, защиты климата, а также для повышения сплоченности общества, сообщил эксперт по бюджету консервативной фракции ХДС/ХСС Экхардт Реберг.

          В общей сложности в 2019 году расходы ФРГ вырастут на 13 млрд евро – до 356,4 млрд. Бюджет предполагается утвердить на одном из заседаний между 19 и 23 ноября.


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