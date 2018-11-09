Германия существенно увеличила расходы на оборону

Комитет бундестага по бюджету на заседании, длившемся около 16 часов, утвердил проект федерального бюджета на 2019 год, предполагающий значительное увеличение расходов на оборону, помощь развивающимся странам, а также социальную сферу.

В частности, оборонные расходы увеличены до 43,2 млрд евро с 38,5 млрд в текущем году. Средства заложены в том числе на покупку боевых кораблей и военно-транспортных вертолетов. Расходы на помощь развивающимся странам вырастут с 9,4 млрд евро до 10,2 млрд, на социальные нужды – с 139,2 млрд евро до 145,3 млрд, передает Deutsche Welle.

Кроме того, запланированы дополнительные расходы на сферы научных исследований, культуры, защиты климата, а также для повышения сплоченности общества, сообщил эксперт по бюджету консервативной фракции ХДС/ХСС Экхардт Реберг.

В общей сложности в 2019 году расходы ФРГ вырастут на 13 млрд евро – до 356,4 млрд. Бюджет предполагается утвердить на одном из заседаний между 19 и 23 ноября.