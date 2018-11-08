Горбачев пообещал сделать все ради предотвращения холодной войны

Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что сделает все, чтобы остановить новую холодную войну.

Перед российской премьерой документального фильма о Горбачеве, созданного немецким кинорежиссером Вернером Херцогом и британским документалистом Андре Сингером, в Москве руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко зачитал его обращение, передает РИА «Новости».

«Сейчас мы видим попытки все это обратить вспять, отбросить мир в прошлое. И самая большая опасность – возвращение к конфронтации, начало новой гонки вооружений. Уже говорят о ядерной войне так, как будто это что-то вполне допустимое, к ней готовятся, обсуждают сценарии», – заявил Горбачев в своем обращении.

Он призвал не мириться с таким положением дел и не опускать руки.

«Я верю, что новую холодную войну можно остановить, и буду все для этого делать», – заявил экс-президент СССР.

В конце ноября Горбачев заявил, что считает решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности объявлением «новой гонки вооружений».