Горбачев прокомментировал планы США выйти из ДРСМД

Бывший президент СССР Михаил Горбачев счел решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности объявлением «новой гонки вооружений».

Горбачев отметил, что жертвами милитаризации международной обстановки стали еще два договора из которых вышли США – договоры по ПРО и по иранской атомной программе, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Он также подчеркнул, что «военные расходы взмыли на астрономический уровень и продолжают расти».

Именно Горбачев 8 декабря 1987 года поставил свою подпись под ДРСМД в Вашингтоне.