На выборах в США посмертно победил владелец публичных домов

Являющийся представителем республиканцев в США владелец публичных домов в Неваде Деннис Хоф одержал победу на выборах в законодательное собрание штата, несмотря на преждевременную смерть.

На выборах в 36-м округе Невады Хоф одержал уверенную победу над кандидатом Демократической партии Лесей Романов. Результаты были оглашены 6 ноября, однако республиканец умер еще 16 октября, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Reno Gazette Journal.

Теперь должностные лица штата Невада должны будут заменить погибшего Хофа на другого представителя Республиканской партии.

Тело Хофа обнаружил в одном из его публичных домов порноактер Рон Джереми. Именно там политик накануне отмечал свое 72-летие вместе с представителями секс-индустрии и политической элиты.

Хоф являлся владельцем нескольких публичных домов в Неваде (только в этом американском штате разрешен подобный бизнес – прим. ВЗГЛЯД) и принимал участие в съемках реалити-шоу для взрослых Cathouse. Республиканец подражал президенту США Дрнальду Трампу.