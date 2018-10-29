ФСБ сорвала теракты с применением дронов на ЧМ по футболу

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла попытки террористов использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для терактов на чемпионате мира (ЧМ) по футболу, сообщил директор ведомства Александр Бортников.

Бортников сообщил на открытии совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов, что ФСБ предприняла «все необходимые меры для выявления и пресечения попыток использовать БПЛА террористами в ходе проводившегося в России чемпионата мира FIFA по футболу», передает РИА «Новости».

Детали не были уточнены; известно лишь, что подобные попытки предпринимались не только во время ЧМ, но и в ходе подготовки и проведения других «массовых политических и спортивных мероприятий».

По мнению Бортникова, бесконтрольное распространение дронов чревато применением этих аппаратов в целях террора, потому «необходимо безотлагательно приступить к совместной разработке основ нормативно-правового регулирования процесса применения беспилотников».

Директор ФСБ сообщил также, что в 2018 году в 24 регионах России выявили 70 ячеек международных террористических организаций, в том числе 38 ячеек ИГ* (террористическая организация, запрещена в России).

Также были задержаны 777 сторонников террористов, «включая 36 главарей».

Члены ячеек занимались вербовкой молодых людей из России и стран СНГ в лагеря подготовки боевиков.

Бортников отметил, что благодаря системным антитеррористическим мерам, принимаемым мировыми спецслужбами, снизился приток новобранцев в ряды боевиков. Также были ограничены возможности для передвижения иностранных боевиков-террористов.

Директор ФСБ сообщил также о наблюдаемой в данный момент тенденции: разрозненные террористические группы стремятся объединяться в закрытые общества, «которые действуют на конспиративной основе и стремятся к установлению контактов с террористическим подпольем как внутри, так и в рамках межстрановой «кооперации».

Он призвал спецслужбы и правоохранительные органы обратить на это внимание.

Стратегическая цель подобных структур – «свержение действующих политических режимов и приход к власти, тактическими задачами становятся совершение террористических атак в отношении представителей государственных и правоохранительных органов».

В подобные общества вовлекаются молодые люди, где их подвергают массированной идеологической обработке, обучают приемам террора с использованием оружия и самодельных взрывных устройств.

Бортников заявил также, что острая общественная реакция на теракты, совершаемые мигрантами, а также совершаемые ими действия, выходящие «за рамки принятых в конкретных странах норм и правил поведения», приводит к росту правого и левого экстремизма, активизации радикальных молодежных группировок.

Кроме того, «проникающие в миграционных потоках боевики разворачивают широкую пропагандистскую и вербовочную работу среди местного населения».

Ранее глава ФСБ предложил способ пресечь использование мессенджеров террористами.

До этого СМИ сообщали, что в правительстве разработали новые правила идентификации пользователей мессенджеров.