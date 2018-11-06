Россиянам ужесточат правила пользования мессенджерами

В правительстве разработали новые правила идентификации пользователей мессенджеров, чтобы переписываться мог только владелец номера телефона.

По задумке правительства, сотовым операторам нужно будет вносить в свои базы сведения об используемых клиентом приложениях, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления.

Так, администраторы мессенджеров будут проверять, действительно ли номер телефона пользователя зарегистрирован на него. Сотовый оператор должен дать ответ в течение 20 минут.

Идентификация считается пройденной, если данные пользователя совпадут с данными в базе. Тогда сотовые операторы сделают пометку об использовании абонентом того или иного мессенджера и должны будут внести в базу присвоенный мессенджером уникальный код идентификации пользователя.

Индентификация считается не пройденной, если в базе номеров сотового оператора такого клиента не окажется. Тогда мессенджер должен отказать человеку в услуге.

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, раньше для подключения к мессенджеру человек мог использовать любой доступный мобильный номер.

«Возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений. Нынешнее постановление правительства – необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом», – сказал он.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков считает, что пока неясно, как будут проходить идентификацию в мессенджерах на территории России иностранцы с SIM-картами своих стран.

В августе замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявлял, что блокировка Telegram прекратится только по решению ФСБ.

Ранее мессенджер Telegram обновил политику конфиденциальности и теперь может раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя при получении судебного решения, подтверждающего, что пользователь подозревается в терроризме.