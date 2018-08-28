Роскомнадзор назвал условие прекращения блокировки Telegram

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что блокировка Telegram прекратится только по решению ФСБ.

Субботин сказал, что надзорное ведомство пока не собирается прекращать действия по блокировке.

«Если ФСБ устроит или они поймут, что исполняется законодательство России, тогда их решение будет являться основанием для того, чтобы мы отказывались от блокирования мессенджера», – заявил замглавы Роскомнадзора, передает РИА «Новости».

По его словам, представителям мессенджера необходимо обратиться в ФСБ, вместо того, чтобы делать публичные заявления.

«Есть определенные требования, которые установлены законом и подзаконными актами и которые требуется исполнять, предоставляя ФСБ как уполномоченному органу определенные данные. В каком это порядке делается – тоже установлено», – добавил он.

Субботин подчеркнул, что Telegram должен предоставить по требованию ФСБ ключи и дешифраторы – «все, что предусмотрено законом».

«К диалогу приходят тогда, когда есть вторая сторона как минимум, пока что это монолог в СМИ. Наверное, стоит все-таки войти во взаимодействие с нашими компетентными органами в виде ФСБ, ну а дальше уже исполнять российское законодательство», – сказал замглавы Роскомнадзора.

Ранее во вторник стало известно, что мессенджер Telegram обновил политику конфиденциальности и теперь может раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя при получении судебного решения, подтверждающего, что пользователь подозревается в терроризме.

До этого СМИ сообщили, что Роскомнадзор частично разблокировал доступ к веб-версии Telegram – у некоторых пользователей начал открываться сайт Telegram и работают прямые ссылки. В ведомстве эту информацию не подтвердили.