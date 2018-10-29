Мессенджеры в России обязали проверять подлинность номера телефона

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление об идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона.

Теперь мессенджеры должны проверять данные о регистрации номера у мобильных операторов, говорится в постановлении, опубликованом на портале правовой информации.

В свою очередь операторы связи должны зафиксировать, что абонент использует тот или иной мессенджер и внести в базы уникальный код идентификации пользователя, который ему присвоит мессенджер.

Ранее СМИ сообщали, что в правительстве разработали новые правила идентификации пользователей мессенджеров, чтобы переписываться мог только владелец номера телефона.