Глава ФСБ предложил способ пресечь использование мессенджеров террористами

Необходимо создать систему депонирования ключей шифрования мессенджеров для пресечения переписки террористов, заявил глава ФСБ Александр Бортников.

«Для пресечения бесконтрольного использования их террористами необходимо создать доверенную и прозрачную систему депонирования ключей шифрования, генерируемых мобильными приложениями», – цитирует Бортникова РИА «Новости».

Он выступил на открытии совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

Бортников сообщил, что единые законные правила обращения с ключами шифрования и доступа к ним можно выработать в сотрудничестве между спецслужбами, операторами связи и телекоммуникационными компаниями.

«При этом права и свободы законопослушных граждан в части сохранения конфиденциальности должны быть полностью соблюдены», – заверил он.

Ранее СМИ сообщали, что в правительстве разработали новые правила идентификации пользователей мессенджеров, чтобы переписываться мог только владелец номера телефона.

В сентябре силы ФСБ, МВД и Росгвардии задержали лидера «спящей» ячейки запрещенной в России террористической организации «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад», который склонял знакомых к террористической деятельности в Сирии в переписке в мессенджере.