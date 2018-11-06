Подсчитано, во сколько раз вырос арсенал крылатых ракет у России за шесть лет

С 2012 года количество крылатых ракет в российской армии возросло в 30 раз; количество средств наземного, морского и воздушного базирования выросло более чем в 12 раз.

Об этом сообщается в статье «Красной звезды», посвященной шестилетию руководства Сергея Шойгу министерством обороны России.

В основном рост был достигнут за счет поставок оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», а также подводных и надводных кораблей с ракетными комплексами «Калибр».

Напомним, 6 ноября 2012 года Сергей Шойгу был назначен министром обороны России.

Ранее в США признали беззащитность зарубежных баз перед российскими ракетами.