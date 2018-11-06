Fitch оценило шансы Нафтогаза взыскать деньги с Газпрома

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что украинскому Нафтогазу не удастся взыскать денежные средства с Газпрома в рамках решения Стокгольмского арбитража.

Как следует из отчета, Fitch присвоило еврооблигациям Нафтогаза предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг «В-» и рейтинг восстановления активов «RR4». При определении рейтинга учитывалось мнение экспертов, считающих, что украинская компания не сможет добиться исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Между тем, в октябре Нафтогаз удержал 9 млн долларов переплаты Газпрома за транзит по украинской территории в счет долга по решению Стокгольмского арбитража.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа. С учетом суммы, которую ранее суд присудил в пользу Газпрома, штраф снизился до 2,56 млрд долларов.

Но в июне Газпром добился остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. Это лишило Нафтогаз оснований пытаться арестовать арест активов российского газового гиганта за рубежом. В связи с этим в ряде стран были отменены постановления об аресте активов Газпрома.