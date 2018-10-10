Нафтогаз удержал переплату Газпрома в счет долга по решениям Стокгольма

НАК «Нафтогаз Украины» удержал 9 млн долларов переплаты Газпрома за транзит по украинской территории в счет долга по решению Стокгольмского арбитража, сообщила украинская компания.

«Сегодня НАК «Нафтогаз Украины» направила ОАО «Газпром» заявление о зачислении переплат за транзит газа в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражным решениям от 28 февраля 2018 года по транзитному контракту», – передает сообщение «Нафтогаза» РИА «Новости».

Компания отмечает, что 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел ценообразование на поставку российского газа на Украину, уменьшив его стоимость. Это привело к снижению стоимости поставок и услуг транзита газа.

Теперь, утверждает «Нафтогаз», Газпром отказывается выполнять решение суда и «продолжает платить за транзит большую цену, чем выставляет «Нафтогаз», который рассчитывает тариф в соответствии с решением арбитража».

«Поэтому «Нафтогаз» засчитал больше 9 млн долларов переплаты за услуги транзита, предоставленных в августе, как платеж в исполнение арбитражного решения», – сообщили в компании.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа. С учетом суммы, которую ранее суд присудил в пользу Газпрома, штраф снизился до 2,56 млрд долларов.

Но в июне Газпром добился остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. Это лишило Нафтогаз оснований пытаться арестовать арест активов российского газового гиганта за рубежом.

В связи с этим в ряде стран были отменены постановления об аресте активов Газпрома.