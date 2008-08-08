Британский суд отменил арест активов Газпрома

Суд в Великобритании отменил постановление об аресте активов Газпрома в Англии и Уэльсе.

Следующие слушания пройдут в феврале 2019 года, сообщили в корпорации. В компании также отметили, что Газпром продолжит защищать свои права всеми доступными средствами в рамках применимого законодательства и будет добиваться пересмотра отмены приказа о приостановке решения Стокгольмского арбитража, передает ТАСС.

В июне «Нафтогаз Украины» объявил, что добился заморозки активов Газпрома в Англии и Уэльсе. В июле Газпром обнародовал данные об активах компании на территории Англии и Уэльса по требованию английского суда в рамках судебного противостояния с «Нафтогазом».