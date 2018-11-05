Афтершоки после землетрясения у побережья Японии достигли Курил

После сильного землетрясения, произошедшего в акватории Охотского моря, недалеко от острова Хоккайдо, сейсмологи зарегистрировали в районе Южных Курил 12 афтершоков.

В Сахалинском филиале Геофизической службы РАН сообщили, что после землетрясения около Южных Курил было зафиксировано 12 повторных подземных толчков с магнитудой от четырех и ниже, неощущаемых жителями островов, передает ТАСС.

По данным регионального МЧС, землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 06.26 по сахалинскому времени (в воскресенье 22.26 мск). его эпицентр находился в 46 км северо-западнее Южно-Курильска на глубине 25 км.

Подземные толчки ощутили в населенных пунктах острова Кунашир (до 5 баллов) и острова Шикотан (3 балла), однако пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет, тревога цунами не объявлялась.

Напомним, накануне в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре сообщили о сильном землетрясении в районе японского острова Хоккайдо.