В районе японского острова Хоккайдо произошло сильное землетрясение.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 5,9, передает ТАСС.

Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 км, в 386 километрах к северо-востоку от столицы провинции Хоккайдо, города Саппоро.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Напомним, в начале сентября на севере Японии произошло сильное землетрясение, которое повредило систему охлаждения бассейнов с отработанным ядерным топливом на остановленной АЭС «Тамари», а также привело к отключению света по меньшей мере в 3 млн домов на острове Хоккайдо.