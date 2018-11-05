Оппозиция Черногории обратилась к России с просьбой о защите

Руководители черногорского оппозиционного «Демократического фронта» Милан Кнежевич и Андрия Мандич обратились к России с просьбой защитить их от политического преследования со стороны властей Черногории.

Кнежевич рассказал, что сразу же после возвращения руководителей «Демократического фронта» из России 30 октября и перед планировавшейся на середину ноября в рамках парламентского сотрудничества новой поездкой в Москву правительство Черногории отняло у оппозиционеров загранпаспорта, передает ТАСС.

Политик подчеркнул, что большинство поездок оппозиционеров «было направлено на политическую деятельность», в том числе, встречи с президентом Сербии, участие в заседании ПАСЕ в Страсбурге, встречи с представителями политических партий в России и Русской православной церкви.

По словам политика, основанием для изъятия загранпаспортов стало именно то, что оппозиционные деятели выезжали по этим документам за границу.

При этом Кнежевич подчеркнул, что паспорта были отняты вторично, впервые это произошло еще в июле прошлого года под предлогом недопущения бегства за границу в рамках дела о «государственном перевороте».

В «Демократическом фронте» уверены, что невозможность для руководителей движения исполнять свои международные обязательства после изъятия загранпаспортов является примером нарушения прав и свобод оппозиции со стороны властей Черногории.

По словам Кнежевича, помимо российских властей, аналогичные обращения адресованы лидерам Франции и Сербии Эмманюэлю Макрону и Александару Вучичу, а также председателю Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгию Церетели, главе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье и спикеру Европарламента Антонио Таяни.

Напомним, в октябре власти Черногории отказались от обвинений России в «причастности к госперевороту». Отметим, Москва неоднократно отвергала утверждения о причастности России к «попытке переворота».