Самолет «Москва – Петропавловск-Камчатский» столкнулся с птицей

Авиакомпания «Аэрофлот» подтвердила сведения СМИ о столкновении самолета «Москва – Петропавловск-Камчатский» с птицей.

«При выполнении послеполетного осмотра самолета рейса SU1730 Шереметьево – Петропавловск-Камчатский, прибывшего 3 ноября 2018 года, на фюзеляже обнаружены следы от столкновения с птицей. Воздушное судно от полетов отстранено», – передает РИА «Новости» сообщение авиакомпании.

Рейс «Петропавловск-Камчатский – Шереметьево» задержали с 4.25 мск 4 ноября до 9.50 мск 5 ноября.

Ранее в воскресенье стало известно об экстренной посадке в Красноярске самолета с трещиной в лобовом стекле.