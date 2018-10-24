Спутник «Глонасс-М» вышел на расчетную орбиту

Разгонный блок «Фрегат» после штатного отделения от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б» успешно вывел на расчетную орбиту российский навигационный спутник «Глонасс-М», сообщили в министерстве обороны.

В Минобороны уточнили, что космический аппарат вышел на орбиту в расчетное время, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют нормально, спутник принят на управление наземными средствами ВКС.

Выведенный на орбиту спутник пополнил состав российской глобальной навигационной спутниковой системы «Глонасс» и находится на этапе ввода в систему.

Всего в составе орбитальной группировки «Глонасс» находятся 27 спутников, из которых один аппарат нового поколения «Глонасс-К» проходит летные испытания и один космический аппарат «Глонасс-М» находится на техническом обслуживании.

Напомним, в субботу вечером ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.