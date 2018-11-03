С космодрома Плесецк стартовала ракета со спутником «Глонасс-М»

Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает российское военное ведомство.

Старт состоялся с пусковой установки №4 площадки №43 в 23.17 мск, передает ТАСС.

Все предстартовые операции и старт носителя прошли в штатном режиме.

В Минобороны сообщили, что в 23:28 мск разгонный блок «Фрегат» со спутником «Глонасс-М» штатно отделился от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б».

Согласно расчетам, выведение спутника на орбиту займет несколько часов.

Это уже четвертый пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2018 году.

Напомним, 25 октября ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома Плесецк в Архангельской области, вывела на расчетную орбиту военный спутник.