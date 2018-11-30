Задержанные на украинских кораблях сотрудники СБУ оказались участниками «АТО»

Двое сотрудников СБУ, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе, являются вероятными участниками «АТО» в Донбассе, сообщает генеральная прокуратура ЛНР.

«Сотрудниками управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере генеральной прокуратуры ЛНР получена информация о том, что двое сотрудников военной контрразведки СБУ (Андрей Драч и Василий Сорока), задержанные 25 ноября в составе экипажей трех кораблей ВМС Украины в Азовском море, ранее принимали участие в боевых действиях в Донбассе», – передает цитату ведомства Луганскинформцентр.

Генпрокуратура добавляет, что эта информация сейчас проверяется. В случае подтверждения сотрудников СБУ вызовут в надзорное ведомство ЛНР для дачи показаний в рамках возбужденных уголовных дел по статьям «Геноцид» и «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» УК Республики.

25 ноября три корабля ВМС Украины пересекли госграницу Российской Федерации, их задержали пограничники. В 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток.

24 гражданина Украины, находившиеся в составе экипажей, были арестованы. На данный момент их перевезли в московское СИЗО «Лефортово».