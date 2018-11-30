Украинских моряков поместили в карантинные камеры СИЗО «Лефортово»

Украинские моряки, арестованные за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе, помещены в карантинные камеры СИЗО «Лефортово» в Москве, сообщил один из членов Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы.

В московском СИЗО «Лефортово» в настоящее время содержится 21 украинский моряк. Каждый из них находится в отдельной камере, в карантине.

«Эти камеры отличаются от обычных отсутствием телевизоров и холодильников. В течение 10 суток заключенных обычно переводят из карантина в стандартные камеры, в «Лефортово», они как правило двуместные», – пояснил член ОНК, передает ТАСС.

Еще трое арестованных моряков, раненных во время задержания, доставлены в тюремную больницу СИЗО «Матросская тишина» в Москве.

В четверг адвокаты сообщали, что арестованных судом украинских моряков перевозят в Москву. Позже уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина подтвердила эту информацию, но сообщала, что в столицу переведен только командный состав.

В минувшее воскресенье три корабля украинских ВМС перешли российскую государственную границу и были задержаны. В 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток.

Суд в Симферополе арестовал 12 членов экипажа одного из кораблей.