Задержанных украинских офицеров переведут в СИЗО Москвы

Украинских морских офицеров, арестованных судом Симферополя на два месяца за нарушение российской границы, переводят в СИЗО Москвы, сообщила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

«Командный состав переводят в Москву. … Большая группа создана из московских следователей, из наших следователей, которые будут вести их дела», – сказала Лубина, передает ТАСС.

Она добавила, что жалоб от украинских моряков ей не поступало.

Ранее адвокаты также сообщали, что арестованных судом украинских моряков перевозят в Москву.

В минувшее воскресенье три корабля украинских ВМС перешли российскую государственную границу и были задержаны. В 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток.

Суд в Симферополе арестовал 12 членов экипажа одного из кораблей.