Арестованных украинских моряков доставили в Москву

Арестованных судом украинских моряков перевозят в Москву, об этом сообщил адвокат одного из задержанных Джемиль Темишев.

«Моряки уже в Москве. Коллеги из Лефортово сообщили. Сегодня из-за «технических мероприятий» Лефортово практически было закрыто. А мы в Симферополе не смогли зайти к своим подзащитным, так как с ними, якобы, проводились какие-то мероприятия», – написал защитник в своем Facebook.

В минувшее воскресенье три корабля украинских ВМС перешли российскую государственную границу и были задержаны. В 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток.

Суд в Симферополе арестовал 12 членов экипажа одного из кораблей.