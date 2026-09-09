  • Новость часаПутин выразил готовность укреплять стратегическое партнерство с КНДР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как работает «второй слой» украинской агентуры в России
    Настя Каменских: После перехода на украинский язык у меня пропал голос и вылезла киста
    Евросоюз и Канада объединяются для противодействия влиянию США и Китая
    Французские ученые нашли математическую формулу любви
    Лавров заявил о стремлении Запада создать на Украине «концлагерь» для русских
    Посол России передал ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ
    Сотрудники закрытого в Берлине Русского дома вернулись в Москву
    Кадыров назвал число направленных из Чечни в зону СВО бойцов
    В Раде заявили о нехватке 22 млрд долларов на выплаты военным
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Как русский язык объединил и сохранил народы

    Цементирующим «клеем», базовой основой, на которой существует единое этнокультурное пространство России, является русский язык. Именно благодаря русскому, через его посредство, народы России получили прямой доступ к мировым сокровищницам знаний.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Сериал «Трудно быть богом» произвел культурную революцию

    Начиная с первой публикации повести «Трудно быть богом» в 1963 году, она является точкой кипения внутреннего идеологического конфликта советско-российского общества. А то, что все написанное – всего лишь «фантастика», позволяло участникам противостояния достаточно успешно маскировать свои реальные убеждения и устремления.

    29 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов На Чукотке сразу чувствуешь себя как дома

    Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.

    7 комментариев
    9 сентября 2026, 03:28 • Новости дня

    Офицер США заявил о панике Запада из-за побед России

    Офицер США Крапивник заявил о панике Запада из-за побед России

    Tекст: Катерина Туманова

    Западные страны настаивают на перемирии из-за очевидного провала Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя, считает отставной офицер вооруженных сил США Станислав Крапивник.

    Западные политики и эксперты все чаще призывают к перемирию, наблюдая за поражениями украинской армии, заявил отставной офицер вооруженных сил США Станислав Крапивник в интервью на YouTube-канале профессора Гленна Диесена.

    «Понять, что Россия побеждает, а Запад в отчаянии, можно по тому, как все вдруг начинают твердить: «Давайте заключим перемирие». Не мир, конечно, а именно перемирие: на суше, в море, в воздухе, да хоть в кустах, – лишь бы какое-нибудь. Вот в такие моменты и становится ясно, что Россия их одолевает», – приводит РИА «Новости» слова Крапивника.

    Он добавил, что в Европе сейчас царит паника, а в обществе ощущается отчаяние из-за сложившейся ситуации на поле боя.

    «Насколько серьезно Россия лидирует в этом конфликте, говорит реакция европейцев, которые вопят: «Верните их за стол переговоров!» – отметил Крапивник.

    8 сентября 2026, 18:44 • Новости дня
    Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса
    Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса
    @ Минобороны России

    Ковчег с мощами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского 8 сентября доставили в храм на территории мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой народной республике. Святыню принесли в храм в День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

    После принесения ковчега в храм состоялся молебен, сообщает Минобороны. Его возглавил митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир в сослужении председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами РФ и правоохранительными органами митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла.

    «Мы, православные, считаем обретение мощей чудесным знаком помощи Божией, в первую очередь бойцам и всем нам», – сказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. По его словам, великий князь Дмитрий Донской в этот день «духовно возглавит наше войско».

    Митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир подчеркнул особое значение принесения святыни для военнослужащих и жителей Донбасса. «Все наши военные и жители Донбасса нуждаются в помощи свыше, в благословении наших святых, поэтому обретение мощей глубоко важно, это послужит укреплению их духа, мобилизует силы духовные и телесные и поможет одолеть супостата», – заявил митрополит Владимир. Он также отметил, что само обретение мощей свидетельствует о том, что благословение Божие пребывает с русским народом, с нашим воинством.

    Заместитель командира соединения гвардии полковник Илья Иванов назвал доставку ковчега знаменательным событием для республики. «Приезд ковчега с мощами князя Дмитрия Донского – это символ будущего полного освобождения Донецкой народной республики от врага, символ того, что мы действуем правильно, в правильном направлении, и Победа будет скоро», – подчеркнул Иванов.

    Саур-Могила стала одним из главных символов боев за освобождение Донбасса в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно в памятную дату жители региона приезжают к мемориалу, чтобы почтить память погибших. Председатель Союза ветеранов Афганистана Сергей Павлюков рассказал, что посещение Саур-Могилы в День освобождения Донбасса стало для него многолетней традицией.

    «Каждый год мы приходим на Саур-Могилу почтить память всех погибших здесь. Для нас освобождение Донбасса – это очень-очень большой праздник», – сказал Павлюков.

    Принесение мощей Дмитрия Донского, по его мнению, имеет особое значение для находящихся сейчас на фронте военнослужащих и поможет поднять их боевой дух.

    Жительница ДНР Лидия Сохач назвала появление святыни на Саур-Могиле в нынешних условиях особым знаком для верующих. «Это промысел Божий. В нашей нынешней ситуации верующие люди чувствуют и понимают, что Господь всегда с нами, святые всегда с нами. Они нас поддерживают, они нас укрепляют», – сказала она.

    По словам Сохач, символизм события связан и с самим образом Дмитрия Донского как князя-полководца и покровителя воинства. «И сам святой пришел нас укрепить. Он сейчас с нами, с нашим войском, с нашими ребятами. Он рядышком», – подчеркнула жительница ДНР.

    После завершения молебна участники церемонии возложили цветы к Вечному огню мемориального комплекса «Саур-Могила».

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 19:25 • Новости дня
    Настя Каменских: После перехода на украинский язык у меня пропал голос и вылезла киста

    Настя Каменских рассказала о проблемах со здоровьем после отказа от русского языка

    Настя Каменских: После перехода на украинский язык у меня пропал голос и вылезла киста
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Певица Настя Каменских рассказала, что во время гастрольного тура у нее обнаружилась киста и пропал голос. После возникших проблем артистка обратилась к психологу, который, по ее словам, посоветовал ей вернуться к русскому языку.

    «Я перешла на украинский язык и полгода говорила на украинском языке исключительно. Это было очень пикантно, как Леша говорит, даже очень сексуально. Потому что украинский язык безумно красивый. Особенно когда какие-то сексуальные ты говоришь слова», – сказала Каменская в интервью Катерине Гордеевой (признана иноагентом).

    «Но у меня как раз тогда был тур. И представляешь, у меня вылезла киста, и я потеряла голос. Честно говоря, я даже не знала, что с этим делать. У меня был шок, я переносила концерты», – рассказала певица.

    На фоне проблем со здоровьем Каменских решила обратиться за психологической помощью. Как утверждает артистка, психолог связал происходящее с ее отказом от привычного языка.

    «Я пошла к психологу. И мне мой психолог говорит: «Возвращайся на русский язык. Твое тело не воспринимает это. Тут вопрос же не кому принадлежит этот язык. Это же психосоматика чистая», – заявила Каменских.

    Певица пояснила, что сама верит в психосоматику и влияние психологического состояния на организм. При этом Каменских считает, что дискуссию вокруг выбора языка со временем чрезмерно политизировали. «Ну потом это довели уже до абсурда. Этим просто манипулируют очень сильно. Я считаю, что это такая чистая абсолютно политика», – сказала она.

    При этом Каменских подчеркнула, что Украина, по ее мнению, должна говорить на украинском языке. Однако вопрос о том, какой язык использовать самой в повседневной жизни и творчестве, певица решила оставить за собой. «Конечно, Украина 100% должна говорить на украинском языке, но я сделала тогда для себя вывод такой, что я сама хочу решать, на каком языке говорить, на каком языке петь», – заявила артистка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа певица Настя Каменских публично осудила дискриминацию русского языка на Украине. На сайте офиса президента страны появилась петиция о лишении ее мужа Потапа звания заслуженного артиста за поддержку русской культуры. Вопреки политике украинизации русский язык продолжает сохранять прочные позиции в украинском обществе.

    Комментарии (27)
    8 сентября 2026, 13:24 • Видео
    Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

    Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Ушаков: Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонную беседу, посвятив основное внимание вопросам разрешения кризиса на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, общение руководителей государств продлилось ровно один час, передает РИА «Новости». Дипломат назвал состоявшийся диалог конструктивным и весьма откровенным. «Проведен очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом», – рассказал представитель Кремля журналистам.

    Он также добавил, что основное внимание в ходе беседы стороны уделили детальному обсуждению вопросов украинского урегулирования. «Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президенты России и США также обсудили урегулирование украинского конфликта. В ходе той беседы Владимир Путин рассказал Дональду Трампу об освобождении Константиновки в Донбассе.

    Ранее лидеры двух стран затронули ситуацию вокруг Ирана и покушение на американского политика.

    Комментарии (7)
    8 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Лавров предрек Европе короткую войну в случае нападения на Россию

    Лавров: В случае нападения Европы на Россию война будет короткой

    Лавров предрек Европе короткую войну в случае нападения на Россию
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров исключил намерения Москвы атаковать европейские государства, пообещав стремительный ответ в случае проявления агрессии со стороны Запада.

    Российская сторона не планирует вступать в вооруженный конфликт со странами Европы, подчеркнул Лавров, передает ТАСС. При этом западные элиты постоянно заявляют о готовности к боевым действиям против Москвы к 2030 году, указал он.

    «Что касается европейской наглости, они так «петушатся», что создают впечатление, будто как они решат, так и будет», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

    Дипломат напомнил слова президента России Владимира Путина о миролюбивой позиции государства. По словам главы МИД, если европейцы все же решатся на агрессию, конфликт приобретет принципиально иной характер и завершится очень быстро.

    Ранее Лавров предупредил о риске применения нетрадиционных видов вооружения при нападении объединенной Европы на Россию. В случае военной агрессии со стороны европейских стран Москва применит все доступные средства для полноценного жесткого ответа.

    До этого министр иностранных дел исключил наличие у российского руководства планов вооруженного столкновения с европейскими государствами.

    Комментарии (2)
    8 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Германия анонсировала поставки Украине ракет для ЗРК Patriot

    Писториус: Германия передаст Украине ракеты PAC-2 для ЗРК Patriot

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о решении передать Украине ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов бундесвера.

    Германия передаст Киеву ракеты-перехватчики PAC-2 для зенитных ракетных комплексов Patriot, передает ТАСС. Об этом министр обороны ФРГ Писториус сообщил во время видеоконференции с участием глав оборонных ведомств стран Запада. «Я принял решение о поставке перехватчиков PAC-2 из запасов бундесвера для Украины», – сказал руководитель ведомства.

    Кроме того, Берлин планирует увеличить поставки на Украину ракет класса «воздух – воздух». Также немецкие власти продолжат обеспечивать украинскую армию беспилотниками и дальнобойными боеприпасами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Германия планировала передать Украине устаревшие ракеты PAC-2 вместо современных модификаций.

    Летом текущего года украинский депутат Максим Бужанский заявил о полном отсутствии запасов ракет-перехватчиков у ВСУ.

    Вскоре после этого Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа триста боеприпасов для систем Patriot.

    Комментарии (3)
    8 сентября 2026, 16:42 • Новости дня
    Украинские войска ударили по действующей школе в Запорожской области

    Балицкий: ВСУ ударили по действующей школе в Запорожской области

    Украинские войска ударили по действующей школе в Запорожской области
    @ Евгений Балицкий/Max

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины атаковали здание и прилегающую территорию действующей Орлянской средней школы в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    В момент происшествия внутри и вблизи образовательного учреждения людей не было, сообщил губернатор в своем канале в Max. «Террористы нанесли целенаправленный удар по зданию и территории действующей Орлянской средней школы Васильевского муниципального округа. Благо пострадавших нет», – написал он.

    Глава области добавил, что сейчас на месте удара работают оперативные службы. Специалисты оценивают последствия атаки и обеспечивают безопасность территории.

    В начале июня украинский беспилотник повредил кровлю начальной школы в Васильевке.

    В конце мая из-за артиллерийского огня со стороны ВСУ в городе пострадали здание местного образовательного учреждения и школьный автобус.

    Несколькими днями ранее украинские военные обстреляли среднюю школу № 3 в этом же муниципальном округе.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 21:45 • Новости дня
    Лавров заявил о стремлении Запада создать на Украине «концлагерь» для русских

    Лавров: Запад стремится создать на Украине концлагерь для русских

    Лавров заявил о стремлении Запада создать на Украине «концлагерь» для русских
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад озверело стремится вернуть границы Украины 1991 года для отправки людей русской культуры в «концлагерь», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров раскритиковал позицию Запада по украинскому конфликту, передает РИА «Новости». По его словам, требование вернуть Украину к границам 1991 года равносильно отправке людей русской культуры в концлагерь.

    «Помимо тех, кто озверело, другого слова не подберу, требуют вернуть границы 1991 года, чтобы опять отдать в настоящий концлагерь людей русской культуры, столетиями живших на этих землях – помимо этих людей есть еще такая группа, у которой периодически мы наблюдаем признаки реализма», – сказал дипломат в эфире программы «Большая игра».

    Министр подчеркнул, что сторонники разных планов урегулирования сходятся в одном – сохранении нынешней киевской власти. Однако российский народ не согласится на вариант, оставляющий у руля русофобский неонацистский режим.

    Глава ведомства добавил, что Европа фактически приравнивает нацизм к собственным ценностям. Защита таких идеалов неизбежно приведет к запрету русского языка и продолжению насильственной мобилизации.

    Ранее Лавров назвал нереалистичными разговоры о возвращении Украины к границам 1991 года.

    Накануне министр обозначил полное искоренение нацизма в европейских странах главным условием завершения конфликта.

    Кроме того, руководитель внешнеполитического ведомства раскритиковал идею сохранения текущей власти в Киеве ради перемирия.

    Комментарии (3)
    8 сентября 2026, 18:25 • Новости дня
    В Раде заявили о нехватке 22 млрд долларов на выплаты военным

    Депутат Рады Кицак: Киеву не хватает 22 млрд долларов на выплаты военным

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинское руководство столкнулось с дефицитом бюджета почти в один триллион гривен для выплаты денежного довольствия военнослужащим, заявил депутат Верховной рады Богдан Кицак.

    Парламентарий от правящей партии «Слуга народа» пояснил, что государству не хватает более 22 млрд долларов на обеспечение армии, передает ТАСС. Анонсированная в июне новая система финансового обеспечения так и не начала функционировать.

    «В июне анонсировали новую систему финансового обеспечения наших военнослужащих, она не заработала. Денег на эту систему или не предусмотрели, или не просчитали так, как это необходимо было бы сделать», – рассказал политик.

    Он добавил, что к сентябрю механизм де-факто оказался нерабочим. В результате образовалась нехватка почти в один триллион гривен, которую требуется срочно покрыть для выполнения обязательств перед солдатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Владимир Зеленский признал дефицит бюджета украинской армии на 27 млрд долларов.

    Евросоюз запретил Киеву тратить средства кредита в 90 млрд евро на выплаты военнослужащим.

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о нехватке шести миллиардов долларов для покрытия базовых нужд ВСУ.

    Комментарии (2)
    8 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Politico: ЕС решил заменить кукурузу c Украины на кукурузу из США
    Politico: ЕС решил заменить кукурузу c Украины на кукурузу из США
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны вынуждены закупать кукурузу в Соединенных Штатах вместо Украины для обеспечения животноводства, к этому привели проблемы с экспортом украинской продукции, пишет Politico.

    Остановка экспорта украинской сельхозпродукции через порты Одессы вынуждает европейских покупателей переориентироваться на американский рынок, передает РБК со ссылкой на Politico.

    Из-за засухи в Западной и Центральной Европе возник дефицит кукурузы для кормления скота и птицы.

    «Евросоюз намерен импортировать около 25 млн тонн кукурузы в период с июля 2026 года по июнь 2027-го против 19,3 млн за предыдущие 12 месяцев», – сообщила представитель Еврокомиссии по сельскому хозяйству Луиз Боуги.

    Обычно Украина поставляет около половины объема, необходимого ЕС.

    Доставка зерна с Украины наземным транспортом медленна и дорогостояща, а морские пути недоступны. В результате в июле и августе доля американской кукурузы составила более двух пятых импорта в ЕС.

    Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что закрытие черноморского маршрута приведет к невозможности экспорта 30 млн тонн продукции на сумму более 10 млрд долларов.

    Это снизит ВВП страны на 5%, а без доходов от продаж до 7 млн гектаров земли могут остаться незасеянными в следующем сезоне.

    Напомним, работа крупных черноморских портов Украины оказалась парализована.

    Прекращение работы морского коридора привело к падению объемов поставок зерна на 70%.

    В результате блокировки путей на Украине спрогнозировали критическую нехватку складских мощностей.

    Комментарии (6)
    8 сентября 2026, 22:05 • Новости дня
    Хабаровчане ответили на требование Японии демонтировать памятник солдату Ивану

    Жители Хабаровска выступили против требований японской стороны изменить или демонтировать установленный на городской набережной монумент «Победа на Востоке». Горожане считают памятник частью исторической памяти о событиях Второй мировой войны и заявляют о необходимости сохранить его в существующем виде.

    Монумент, посвященный Победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, открыли в Хабаровске на прошлой неделе. Его центральным элементом стала 15-метровая фигура бойца Красной армии, которого хабаровчане неофициально назвали Иваном. Перед открытием памятника генконсульство потребовало убрать изображение хризантемы – использовавшийся милитаристской Японией цветок является официальным символом императорского дома.

    Жители Хабаровска, комментируя ситуацию газете Хабаровского края «Губерния online», поддержали сохранение памятника в его нынешнем виде, подчеркнув историческое и символическое значение монумента. Хабаровчанин Виктор Коваль отдельно остановился на имени Иван, которое горожане дали бронзовому красноармейцу. «Памятник – это символ победы. Тем более еще имя Иван, оно же не просто… кто-то назвал, а это народное. Иван – это как бы данный Богом. Это памятник, данный Богом. И там символично, что он разбивает эту хризантему», – поделился Коваль.

    Жительница города Нина Каньшина напомнила о боях с японскими войсками и потерях, понесенных в ходе противостояния. «Вспомните Халхин-Гол. Вспомните, сколько воевали, сколько погибло наших. Сколько погибло в 45-м. И как мы должны снести этот памятник? Извините, я против», – сказала она.

    Приехавший в Хабаровск из Москвы Максим Шагаев также высказался против возможного демонтажа. По его словам, Россия и Япония имеют собственный взгляд на исторические события, однако это не должно становиться основанием для отказа России от своих памятников.

    «Я думаю, что у нас все-таки разные страны и разная история. Данный памятник является неотъемлемой частью нашей истории. Его ни в коем случае нельзя демонтировать. И в целом, я думаю, у японцев есть свои хризантемы, у нас свои. И пусть они со своими хризантемами делают, что хотят», – заявил Шагаев.

    Хабаровчанка Елена Байдакова обратила внимание на значение монумента для сохранения исторической памяти. «То, что там хризантема, ну это же так и было, правильно. И я считаю, что если мы так решили <…> что это исторически должно быть зафиксировано, чтобы наши поколения знали историю», – сказала она.

    Позицию российских властей поддержал и Александр Рублев. Он связал необходимость сохранения композиции памятника с историей отношений СССР и Японии во время Второй мировой войны. «Думаю, что наши власти совершенно правильно отреагировали, учитывая историческое значение этого памятника и историю как таковую наших взаимоотношений с Японией в годы Второй мировой войны. И заявление нашей власти о том, что они не собираются сносить этот памятник, то есть оставить как есть. Совершенно верное замечание», – считает Рублев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, создатель монумента Денис Стритович объяснил замысел композиции с разбитым японским пограничным столбом. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала российскую сторону демонтировать этот памятник. Российские дипломаты ответили отказом на просьбу Токио.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 21:56 • Новости дня
    Кадыров назвал число направленных из Чечни в зону СВО бойцов

    Кадыров рассказал об отправке 76 тыс. бойцов из Чечни в зону СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке десятков тысяч военнослужащих из республики в зону специальной военной операции с начала ее проведения.

    Из Чеченской Республики в зону проведения СВО отправились более 76 тыс. человек, рассказал Кадыров, передает РИА «Новости». По словам главы региона, военнослужащие успешно справляются с поставленными перед ними задачами.

    «С начала СВО из Чеченской Республики в ее зону направлены 76 434 бойца. Наши воины достойно выполняют поставленные задачи и демонстрируют высокую эффективность», – сообщил Рамзан Кадыров.

    Кроме того, Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова выделил более 44 млрд рублей на нужды специальной военной операции. Эти средства идут на регулярное обеспечение бойцов техникой, транспортными средствами, экипировкой и современными системами связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа Рамзан Кадыров рассказал об отправке новой группы добровольцев на передовую.

    Президент России Владимир Путин выразил признательность чеченскому народу за значительный вклад в спецоперацию.

    Комментарии (2)
    8 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Режим ЧС ввели во втором районе Оренбургской области из-за природных пожаров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Кваркенском районе Оренбургской области власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за бушующих ландшафтных пожаров, для тушения которых задействована авиация, сообщили в МЧС России.

    В Кваркенском районе Оренбургской области ввели режим ЧС. Причиной экстренных мер стали масштабные природные пожары, охватившие территорию региона.

    «В Кваркенском районе введен режим ЧС муниципального характера. К ликвидации ландшафтного пожара привлекали самолет Ил-76», – сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

    В ведомстве уточнили, что на очаги возгорания уже сброшено 42 тонны воды. Сейчас спасатели активно защищают от подступающего огня поселок Октябрьский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Беляевском районе Оренбургской области.

    Позже ландшафтный пожар перекинулся на жилые дома в поселке Октябрьский.

    Вскоре сотрудники экстренных служб локализовали крупное возгорание.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    Путин выразил готовность укреплять стратегическое партнерство с КНДР

    Путин поздравил Ким Чен Ына с 78-й годовщиной образования КНДР

    Путин выразил готовность укреплять стратегическое партнерство с КНДР
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин направил главе КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул добрососедские отношения между странами и готовность к взаимопомощи.

    Путин в телеграмме отметил, что за прошедшие 78 лет КНДР добилась значительных результатов в социально-экономической сфере, укрепила позиции на мировой арене, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

    «Отношения между Москвой и Пхеньяном всегда строились на принципах дружбы, добрососедства и взаимной помощи. Поэтому, без сомнения, мы продолжим тесно сотрудничать для дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами», – сказано в обращении российского лидера.

    По его словам, это полностью соответствует интересам народов обеих стран и будет способствовать их безопасности, а также установлению справедливого и многополярного миропорядка.

    Путин пожелал северокорейскому лидеру здоровья и успехов в государственных делах, а гражданам страны – благополучия и процветания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и КНДР открыли движение по новому автомобильному мосту, которому присвоили имя офицера Красной армии Якова Новиченко. Премьер Мишустин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с КНДР.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Премьер Венгрии объяснил высылку российских дипломатов

    Мадьяр: Венгрия выслала 10 дипломатов России для защиты суверенитета страны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объяснил решение Будапешта выслать 10 российских дипломатов стремлением защитить национальный суверенитет.

    По его словам, этот беспрецедентный шаг продиктован исключительно необходимостью защиты государственного суверенитета, передает РИА «Новости».

    «Правительство Венгрии потребовало от 10 дипломатов посольства России в Будапеште покинуть страну... Мы будем защищать суверенитет нашей страны», – написал Мадьяр в соцсетях.

    Напомним, министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан объявила о требовании к десяти сотрудникам российского посольства покинуть территорию страны.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала жесткий ответ Будапешту на этот шаг.

    Посол России в Будапеште Евгений Станиславов назвал решение венгерского ведомства необоснованной эскалацией.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Ушаков раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели часовой телефонный разговор, посвященный прежде всего урегулированию конфликта на Украине и перспективам российско-американских отношений. Беседа прошла конструктивно и откровенно, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Лидеры обменялись мнениями по итогам поездок спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5–6 сентября. По словам Ушакова, результаты этих контактов получили положительную оценку, взаимодействие по данному и другим каналам будет продолжено, сообщает Кремль

    Центральной темой разговора стало урегулирование украинского конфликта. Трамп, как рассказал представитель Кремля, выступил за скорейшее прекращение противостояния, которое могло бы создать условия для восстановления полноценных отношений России и США.

    «Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и Россией», – сказал Ушаков.

    Особое значение американский президент придал перспективам экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона.

    «Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства», – рассказал помощник президента России.

    Российский лидер также дал положительную оценку посреднической деятельности Вашингтона и лично Трампа. «Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав, положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта», – сообщил Ушаков.

    Значительная часть беседы была посвящена ситуации непосредственно в зоне боевых действий. Путин изложил Трампу российскую оценку текущего положения и перспектив дальнейшего развития событий. «Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач», – рассказал помощник президента.

    Москва также обозначила возможные действия Вашингтона, которые, с точки зрения российской стороны, могли бы способствовать более быстрому завершению боевых действий. «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – отметил Ушаков.

    Отдельно Путин затронул заявления о якобы существующей угрозе европейским государствам со стороны России. «С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы», – сообщил Ушаков.

    По словам помощника российского президента, Москва считает разговоры о подобной угрозе способом обоснования дальнейшего наращивания военных расходов и поддержки Киева. «Распространяемые мифы о российской угрозе служит европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов», – сказал он.

    Путин и Трамп также обсудили гуманитарную проблематику. Стороны договорились продолжать взаимодействие по обменам задержанными и осужденными.

    Кроме того, российский лидер обратил внимание на деятельность первой леди США Мелании Трамп, связанную с возвращением детей в семьи. «Наш президент отметил усилия первой леди Мелании Трамп по возвращению в свои семьи как российских, так и украинских детей», – рассказал Ушаков.

    По итогам беседы президенты договорились сохранять прямой контакт. «В целом еще раз повторю, коллеги, разговор прошел на позитивной ноте. Президенты условились оставаться на связи и будут по мере необходимости оперативно созваниваться друг с другом», – заключил Ушаков.

    Напомним, во вторник Путин и Трамп провели новый телефонный разговор.

    Ранее российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий.

    Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к скорейшему завершению противостояния.

    Президенты двух стран в ходе июльского телефонного разговора обсудили предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта.

    Комментарии (0)
    Главное
    Германия анонсировала поставки Украине ракет для ЗРК Patriot
    Вучич заявил о готовности сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет
    ЕС решил заменить кукурузу c Украины на кукурузу из США
    Хабаровчане ответили на требование Японии демонтировать памятник солдату Ивану
    Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса
    Симоньян рассказала об успешном завершении лечения от рака
    Бербок рассказала о своих планах после ухода из ООН

    Каким будет осенний курс рубля

    Летом российский рубль потерял почти 16 рублей к доллару. Быстрее всего он слабел в августе. Хотя обычно российская валюта начинает снижаться осенью. Однако на этот раз ситуация летом была нетипичной для России. Почему рубль ослаб и что ждать от валютного курса этой осенью? Подробности

    Перейти в раздел

    США готовят Норвегию к противостоянию с Россией в Арктике

    Размещение в Норвегии южнокорейских самоходных установок и американского комплекса Mk 70 превращает королевство в новый военный плацдарм НАТО у границ России. Эксперты предупреждают, что дальность соответствующих ракет позволяет угрожать Северному флоту и стратегической авиации. Чем опасны универсальные пусковые установки, зачем альянс усиливается в Арктике и какой ответ может подготовить Москва? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские войска прижали ВСУ к Славянску и Краматорску

    За последние недели российские войска вплотную приблизились к еще остающимся под контролем ВСУ ключевым городам Донбасса – Славянску и Краматорску. Как выглядит это продвижение «на земле» и какое отношение происходящее имеет к прошедшим в выходные в Кремле переговорам с американскими спецпосланниками? Подробности

    Перейти в раздел

    Американских военных сажают на таблетки ради агрессии

    В США после протестов медиков приостановлено внедрение идеи о поголовной проверке военнослужащих на тестостерон. Почему военный министр Пит Хегсет так озаботился уровнем этого гормона в крови военных – и какой результат в смысле боевой эффективности желают получить Вооруженные силы США? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    • Илья Ухов Илья Ухов
      Как русский язык объединил и сохранил народы

      Цементирующим «клеем», базовой основой, на которой существует единое этнокультурное пространство России, является русский язык. Именно благодаря русскому, через его посредство, народы России получили прямой доступ к мировым сокровищницам знаний.

      3 комментария
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Сериал «Трудно быть богом» произвел культурную революцию

      Начиная с первой публикации повести «Трудно быть богом» в 1963 году, она является точкой кипения внутреннего идеологического конфликта советско-российского общества. А то, что все написанное – всего лишь «фантастика», позволяло участникам противостояния достаточно успешно маскировать свои реальные убеждения и устремления.

      29 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Одиночество – это катастрофа

      Как так получилось, что семья – даже не в первой пятерке приоритетов нашей молодежи? Инфантилизм – склонность молодых людей воспринимать себя как «половозрелых детей», которые не могут и не хотят брать на себя ответственность, в том числе ответственность за создание семьи? Да. Но не только.

      50 комментариев
    Перейти в раздел

    • Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

      Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

    • До ранения такого счастья не было

      Молодой кадровый военный Денис Тихонов знал войну только по кинофильмам, но с первых дней принял участие в СВО.

    • Выборы в Германии шокировали всю Европу

      Выборы в Саксонии-Анхальт завершились триумфом «Альтернативы для Германии» (АдГ) и позором партий власти. Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла призвал к восстановлению отношений с Россией, а канцлер Фридрих Мерц посыпает голову пеплом. Чего теперь ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    • СБП в 2026 году: что такое Система быстрых платежей, лимиты, комиссии и как пользоваться

      Система быстрых платежей, или СБП – это круглосуточный сервис Банка России для мгновенных переводов между счетами в разных банках по номеру телефона, оплаты покупок и услуг по QR-коду, подписок, переводов самому себе и других операций. В 2026 году через СБП можно бесплатно переводить себе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, а другим людям – до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. После превышения лимитов комиссия не может быть выше предельных значений, установленных Банком России. Рассказываем, как пользоваться СБП, какие лимиты и комиссии действуют, как платить по QR-коду, как отключить подписку и что делать при ошибочном переводе.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации