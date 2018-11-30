В Минздраве назвали «тлеющий источник» ВИЧ

Половые акты между мужчинами являются постоянным источником возникновения ВИЧ-инфекции, заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой на заседании совета по региональному здравоохранению.

«Секс, практикующийся между мужчинами – вот эти группы, где постоянно находится и тлеет источник инфекции. Именно наша основная задача – работа с этими группами людей. Мы должны сделать максимум для того, чтобы предотвратить выход за пределы ключевой группы инфекции и, самое главное, снизить нагрузку вирусную в ключевых группах», – сообщил Краевой.

Он подчеркнул, что в этом деле помогают неправительственные организации по борьбе с инфекцией у мужчин.

«К сожалению, только они с использованием своего функционала и возможностей могут наиболее эффективно работать с представителями этих групп», – резюмировал Краевой.

Ранее директор фонда «СПИД.Центр» Антон Красовский сообщал, что ведущаяся в России профилактика ВИЧ не совсем эффективна.