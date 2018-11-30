Солиста Большого театра не пустили на Украину

Известный танцовщик, хореограф и солист Большого театра Андрей Меркурьев сообщил, что в одесском аэропорту ему было отказано во въезде на Украину; причины такого решения украинская сторона не уточнила.

Меркурьев сообщил РИА «Новости», что раньше он делал для посещения Украины специальные приглашения, и его пропускали. В этот раз, зная о введении военного положения на Украине, он подготовился заранее, сделал приглашение, «чтобы не было вопросов».

«Но сразу в аэропорту меня и еще двух русских завели в специальный кабинет и попросили подождать. Затем был долгий разговор о цели поездки. И потом практически моментально, без какого-либо объяснения причин, сказали, что вам отказан въезд. Всех нас развернули и отправили самолетом обратно», – рассказал Меркурьев. Он добавил, что обращались с ним вежливо.

Артист добавил, что опечален этими обстоятельствами, так как Одесса стала для него родным городом. Именно в одесском театре, продолжил он, в него поверили как в хореографа.

«У меня там много друзей, которых я давно не видел. И я, конечно, хотел посмотреть в каком состоянии балет. Но на этот раз не получилось», – подчеркнул Меркурьев, выразив надежду, что отношения между Россией и Украиной наладятся и люди смогут ездить друг к другу в гости.

Напомним, в воскресенье три корабля украинских ВМС перешли государственную границу России и были задержаны пограничниками. После этого в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории был введен режим военного положения на 30 суток.