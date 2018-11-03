Хейли возмутилась нежеланием ООН наказывать Кубу

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли резко раскритиковала международную организацию за резолюцию, призывающую Вашингтон снять с Кубы экономическое, торговое и финансовое эмбарго.

Хейли подчеркнула, что ООН не желает осудить нарушения прав человека на Кубе, а эта резолюция «не поможет ни одной кубинской семье и не накормит ни одного кубинского ребенка», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Постпред США заявила, что американские власти не изменят своей позиции. «Соединенные Штаты продолжат защищать кубинский народ, пока его права и свободы не будут восстановлены. Точка. Мы не отступим», – сказала Хейли.

По ее словам, ООН, приняв резолюцию, оказалась «главной проигравшей стороной». Постпред США считает, что организация «отвергла возможность выступить за права человека».

Напомним, в четверг Генассамблея ООН в 27-й раз приняла резолюцию о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады США против Кубы, действующей уже 55 лет. Против проголосовали только США и Израиль, документ поддержали 189 государств.