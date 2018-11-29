В Крыму опровергли сообщения о блокировании азовских портов Украины

Заявления Киева о якобы блокировании украинских портов в Азовском море не соответствуют действительности, сообщил источник в морских службах Крымского полуострова.

«Никто никакие суда не задерживает, работаем по фактической погоде. … Информация о том, что суда ... простаивают в ожидании разрешения пройти через пролив, не соответствует действительности», – сказал источник ТАСС.

Он напомнил, что согласно официальной процедуре, все суда должны подать предварительную заявку на прохождение через Керченский пролив за 48 часов и подтвердить ее за 24 часа.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил Россию в блокировании украинских портов в Азовском море для входа и выхода судов.

Напомним, в воскресенье проход под арками Крымского моста был временно перекрыт российскими пограничниками из-за провокации кораблей ВМС Украины, которую организовал украинский лидер Петр Порошенко в преддверии выборов.