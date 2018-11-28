Путин заявил о необходимости ужесточения контроля за деньгами для нацпроектов

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить жесткий контроль по использованию денег, выделяемых на национальные проекты.

«Основной объем работы должен быть выполнен в регионах Российской Федерации. В этой связи нужно наладить эффективные механизм взаимодействия [центра и регионов]», – указал президент на совещании с членами правительства, передает ТАСС.

Путин отметил, что обычные формы финансирования, ранее налаженные с регионами, недостаточны.

«Здесь нужно понимать, что и как будет делаться в регионах на эти деньги, нужно не только направлять ресурсы, но и быть уверенными в том, что эти ресурсы будут эффективно потрачены», – сказал глава государства.

Президент поручил наладить строгий контроль по выполнению поставленных задач. Он добавил, что главная задача – не освоить деньги и отчитаться на бумаге, а повысить уровень россиян и придать импульс развитию экономики.

Ранее глава государства заявил, что хотел бы знать, как распределяются средства на национальный проект «Наука». В ходе заседания Госсовета Путин раскритиковал «красивые формулировки» целей национальных проектов.