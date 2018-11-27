Путин захотел узнать, как тратятся деньги по нацпроекту «Наука»

Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы знать, как тратятся деньги на национальный проект «Наука».

На заседании Совета по науке и образованию президент сказал, что на нацпроект «Наука» в целом выделяется более 600 млрд рублей, передает РИА «Новости».

Выступая на заседании Совета по науке и образованию, глава государства отметил, что на национальный проект «Наука» в целом выделяется свыше 600 миллиардов рублей.

«Я предлагаю в будущем... нашу работу немножко по-другому построить. Я бы хотел посмотреть, как расходуются эти деньги, и каковы результаты этой работы», – заявил Путин.

Ранее сообщалось, что глава государства на этом мероприятии раскритиковал российскую систему фундаментальных исследований и призвал сделать более открытым процесс присвоения научных званий.