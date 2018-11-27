Путин раскритиковал российскую систему фундаментальных исследований

Президент России Владимир Путин считает, что необходимо финансировать «живые» научные исследования, а не административные издержки, в обратном случае страна может «опоздать в последний вагон технологической революции».

Глава государства на заседании Совета при правительстве по науке и образованию заявил, что существует немало примеров, когда тематика фундаментальных исследований в российских институтах не меняется годами, а сами научные изыскания не приносят результатов, передает РИА «Новости».

Он добавил, что за 2017 год в академических институтах по 40% тем не было отчетов о результатах исследований.

«Если мы и дальше будем распылять деньги, неспешно двигаться вперед, а то и просто «пережевывать» вчерашние проблемы, мы просто опоздаем, причем опоздать можем навсегда, даже в последний вагон технологической революции не успеем прыгнуть», – сказал Путин.

Момент с этим выступлением президента опубликовал специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

Путин на Совете по науке: Время спрессовывается. Масштаб задач очень большой. Если мы и дальше будем пережевывать вчерашние проблемы, мы просто опоздаем, причем навсегда! Даже в последний вагон технологической революции не успеем прыгнуть! pic.twitter.com/f5vv9nuKYr — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 ноября 2018 г.

Глава государства констатировал, что проект программы фундаментальных исследований РАН до сих пор не подготовлен.

Путин отметил, что для всех ведомств и министерств необходимо создать единый порядок заказов на исследования и выстроить прозрачную систему контроля на всех этапах фундаментальных научных исследований.

Президент подчеркнул, что для этого нужны объективные критерии оценки результатов научных изысканий.

Путин также заявил, что на национальный проект «Наука» будет дополнительно направлено свыше 300 млрд рублей.