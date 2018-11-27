Путин раскритиковал российскую систему фундаментальных исследований

27 ноября, вторник | Последнее обновление — 17:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Венгрия отказала США в экстрадиции двух россиян
Разделы
Как Запад способен навредить России в ответ на задержание украинских катеров
Почему кандидат в диктаторы Украины потерпел фиаско
Как космическая отрасль возрождается после катастрофы
Почему Тайвань остановил всемирный гей-парад
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Украина украла у нас наших же ребят, целое поколение
Игорь Димитриев, политический эмигрант
Пару дней назад приехал персонал из Одессы. Улыбчивые парни, какими и должны быть одесситы. – Прямо, как Европа, – говорят. – Мы то думали, тут мрак. Было понятно, что дома им была доступна чудовищно искажённая версия «русского мира». Подробности...
Атака на религию идет по всему миру
Сергей Худиев, публицист, богослов
На Украине государство создает под себя, в своих политических целях, церковную структуру, а другую церковную структуру объявляет «щупальцами врага», которые надо «обрубить». Власти США горячо поддерживают весь процесс. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Что делать, если ваш банк внезапно сошел с ума
Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
С утра прекрасные новости – банки требуют обоснования переводов на тысячу рублей и угрожают заблокировать карты, если не скинуть им подтверждающие документы. Так вот, краткая памятка для тех, кому лень читать пресловутые статьи. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Умер Бернардо Бертолуччи
Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляскеПодробности...
Опубликованы кадры с места гибели в Сирии летчика Олега Пешкова
Следственный комитет России опубликовал фото и видео с места гибели летчика Су-24М Олега Пешкова и вертолета спасательной группы в Сирии в 2015 году. На них запечатлены обломки воздушных судов и позиции террористов, с которых они вели огонь по российским военнымПодробности...
В РЖД показали новые плацкартные вагоны
Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 годуПодробности...
Обсуждение: 6 комментариев
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook