Путин призвал сделать более открытым процесс присвоения научных званий

Президент России Владимир Путин заявил, что присвоение научных степеней и званий нуждается в большей публичности и прозрачности.

На заседании Совета при правительстве по науке и образованию глава государства заявил, что присвоение всевозможных научных степеней и званий должен быть более открыт, передает ТАСС.

По мнению президента, в таких же преобразованиях нуждается и процесс избрания академиков.

Путин пояснил, что нужно «серьезно повысить открытость науки» в целом. В том числе, это касается публикации гражданских исследований, проведенных на средства из бюджета.

Президент добавил, что эта мера позволит «усилить ответственность исследователей» и «будет работать на популяризацию отечественной науки, способствовать экспорту наших инноваций и образовательных услуг».

Ранее на том же мероприятии Путин выступил с критикой российской системы фундаментальных научных исследований.