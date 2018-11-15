Генерал МВД прокомментировал массовое лжеминирование в Москве

Генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов заявил газете ВЗГЛЯД, что угроза минирования – достаточно часто встречающаяся форма воздействия на общество и государство.

По мнению эксперта, к этой форме прибегают не только террористы, но и провокаторы, просто психически больные люди.

«Такого рода вспышки бывают и в России, к сожалению. Получив сигнал, правоохранительные органы осуществляют действия, которые введены инструкциями и соответствующими положениями для данного положения», – отметил собеседник в разговоре с корреспондентом ВЗГЛЯД.

В Москве пять ТЦ эвакуируют после поступления анонимных звонков с угрозой минирования - Цветной, Атриум, Мегаполис, Капитолий и Горбушкин двор pic.twitter.com/mIfnnUNN8w — Дикая Москва (@WildWildMoscow) 28 ноября 2018 г.

По его словам, в первую очередь, люди эвакуируются из помещения, которое затем полностью проверяется, после чего люди могут вернуться.

«Связано ли это с эскалацией отношений с Украиной? Я надеюсь, что человек или группа лиц, которая совершила эти звонки, будет обнаружена, даже если эти люди действовали не в России, и соответствующее расследование покажет, с чем связаны звонки», – подчеркнул Ворожцов, уточнив, что российские силовые ведомства показывают высокий результат раскрытия подобных дел.

В среду анонимные сообщения об угрозе взрыва получили 15 торговых центров Москвы. Источники в экстренных службах отмечают, что это может быть новым случаем телефонного терроризма.

Ранее из десятка торговых центров в Москве эвакуировали несколько тысяч человек в связи с сообщениями об угрозах взрыва.

Напомним, в прошлом году в России была зафиксирована волна телефонного терроризма. Звонки о якобы минировании мест массового скопления граждан в различных городах России, осуществлялись с территории Украины.