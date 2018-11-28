Выросло число получивших сообщения об угрозе взрыва московских ТЦ

Анонимные сообщения об угрозе взрыва получили 15 торговых центров Москвы, сообщил источник в экстренных службах.

«В настоящий момент сообщение о якобы заложенных взрывных устройствах поступило в 15 торговых центров и на Киевский вокзал. По всем случаям проводится проверка», – рассказал источник ТАСС.

Анонимные сообщения, в частности, получили ТЦ «Цветной», «Атриум», «Мегаполис», «Капитолий», «Горбушкин двор», «Хорошо» и «Мозаика».

По мнению источника, это новый случай телефонного терроризма.

Ранее в среду стало известно, что из десяти торговых центров в Москве эвакуировали несколько тысяч человек в связи с сообщениями об угрозах взрыва.