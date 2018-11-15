Украинский генерал обвинил власти в Киеве в «большом преступлении»

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что моряков, нарушивших российскую границу в Керченском проливе, «подставили» власти Украины.

Маломуж признал, что корабли украинских ВМС зашли на территорию, которая контролируется Россией, и других вариантов развития событий, кроме как задержания нарушителей, не было.

«Мы имеем тот факт, что действительно подставили наших моряков», – сказал генерал. Если Киев сознательно выбрал для кораблей подобный маршрут и формат движения, то это является «большим преступлением», добавил Маломуж в интервью порталу Politeka.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров во время разговора со своим коллегой из Германии Хайко Маасом обратил особое внимание на то, что Киев абсолютно осознанно рисковал в Черном море своими судами и жизнями украинских моряков.

Кроме того, ФСБ опубликовала документы, которые доказывают целенаправленные провокационные действия со стороны Украины. Один из моряков признался, что у них был приказ «не останавливаться и стрелять в ответ», если российские корабли будут перекрывать путь.