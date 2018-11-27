Лавров: Киев осознанно рисковал жизнями моряков

Глава МИД России Сергей Лавров во время разговора со своим коллегой из Германии Хайко Маасом обратил особое внимание на то, что Киев абсолютно осознанно рисковал в Черном море своими судами и жизнями украинских моряков.

«С российской стороны на основании фактов было подчеркнуто, что провокационные действия были спланированы украинскими властями в нарушение норм международного права. Киев осознанно создал угрозы и риски для безопасного движения судов по акватории Черного моря, для жизни членов экипажей кораблей ВМС Украины», – приводит ТАСС слова МИД России.

Трое из 24 украинских моряков были ранены в результате инцидента с нарушением российской границы. Их доставили в больницу Керчи.

Ранее ФСБ опубликовала документы, которые доказывают целенаправленные провокационные действия со стороны Украины. Один из моряков признался, что у них был приказ «не останавливаться и стрелять в ответ», если российские корабли будут перекрывать путь.