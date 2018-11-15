На задержанном бронекатере ВМС Украины заметили пробоину от снаряда

В соцсетях распространяется фото задержанного и доставленного в Керчь бронекатера «Бердянск» ВМС Украины с пробоиной от малокалиберного снаряда в боевой рубке корабля.

Фото было опубликовано в группе ВКонтакте «Военный Осведомитель» с подписью «Задержанный БАК «Бердянск» ВМСУ».

Ранее сообщалось, что трое задержанных в ходе инцидента украинских моряков получили ранения. Их состояние оценивается как стабильное. При этом украинские военные признали, что нарушили границу России.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, корабли ВМС Украины перешли госграницу России и были задержаны российскими пограничниками. Москва выразила решительный протест Киеву.

В понедельник Верховная рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в ряде областей страны на 30 суток.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, что таким образом Порошенко пытается саботировать выборы, которые намечены на 31 марта 2019 года.