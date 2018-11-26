На Украине собрались отправлять в тюрьму всех обвиняющих Киев в агрессии

Всех украинцев, которые публично говорят об агрессии Украины против России, нужно судить по статье «госизмена» и привлечь к уголовной ответственности; призыв на этот счет, обращенный к генпрокуратуре и СБУ, принял комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны.

Председатель комитета Сергей Пашинский пояснил, что возбуждать уголовное дело по статье «государственная измена» нужно против граждан Украины, которые «за последнее время публично обвинили Украинское государство в агрессии против Российской Федерации», сообщает «Газета.ua».

С призывом возбуждать такие дела депутаты обратились к генеральному прокурору и главе Службы безопасности Украины.

Решение на этот счет принято единогласно.

Напомним, в воскресенье украинские корабли совершили провокацию в российских водах, которая завершилась задержанием трех кораблей, в том числе двух новейших бронекатеров «Гюрза-М».

После этого на Украине приняли решение о военном положении. Его еще не утвердила Верховная рада. Москва заявила Киеву решительный протест.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала инцидент в Керченском проливе.