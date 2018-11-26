Обозвавшего ученика педагога наказали в Татарстане

Учитель бугульминской школы получила дисциплинарное взыскание в связи с некорректными высказываниями в адрес ученика девятого класса, написавшего нецензурное слово на доске в классе.

«Произошедший инцидент является грубым нарушением педагогической этики. Данное из ряда вон выходящее событие стало предметом обсуждения на родительском собрании и педагогическом совете школы. Приказом директора школы на педагога наложено дисциплинарное взыскание», – сообщили в министерстве образования и науки Татарстана.

В ведомстве рассказали, что инцидент случился 23 ноября в школе №16 во время урока русского языка. Позже в соцсети выложили аудиозапись конфликта между учителем и учеником, пишет РИА «Новости».

Министра образования и науки Татарстана Рафис Бурганов распорядился о выносе вопроса соблюдения педагогической этики на всеобщее родительское собрание республики в первой половине декабря.

При этом в министерстве особо отметили, что написавший перед занятием нецензурное слово ученик за последние 10 месяцев уже четыре раза совершал правонарушения. Среди нарушений – употребление спиртных напитков и кражи. Во время заседаний комиссии по делам несовершеннолетних поведение девятиклассника обсуждалось неоднократно.

«Тем не менее, эти факты не могут служить оправданием опытному педагогу, имеющему первую квалификационную категорию и общий стаж работы 34 года», – добавили в министерстве образования и науки Татарстана.

По данным прокуратуры, аудиозапись конфликта должны проверить. Предполагается, что учитель оскорбляет подростка и произносит угрозы в его адрес. Если стороны конфликта на аудиозаписи подтвердятся, а она сама будет признана подлинной, действиям дадут правовую оценку.

Ранее в Архангельской области было возбуждено уголовное дело против учительницы, избившей детей скакалкой за провинности.

20 ноября в Первоуральске Свердловской области учительница оставила детей в задымленном классе после взрыва электронной сигареты, а позже заново загнала в задымленный класс.