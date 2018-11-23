Против избившей детей скакалкой учительницы возбудили дело

В Архангельской области возбудили уголовное дело против учительницы физкультуры, которая била семиклассников за провинности скакалкой.

Ранее в соцсети попало видео, которое снял один из учеников. На нем учитель физкультуры и классная руководительница «воспитывает» детей ударами скакалки.

«По данному факту следственными органами в отношении преподавателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними)», – сообщается на сайте Следственного комитета Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

В сообщении говорится, что к настоящему моменту установлены обстоятельства преступления, проведены судебно-медицинские экспертизы, а также «изъято орудие преступления – скакалка».

Сейчас следствие выясняет причины, по которым произошло преступление. Также сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, являлась ли подобная ситуация разовой или учительница регулярно наказывала учеников физически.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала ситуацию с рукоприкладством учителей в российских школах.