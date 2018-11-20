Учительница уральской школы оставила детей в задымленном классе после взрыва

Учительница школы №3 Первоуральска Свердловской области отказалась эвакуировать учеников восьмого класса после того, как у одного из школьников взорвалась батарейка от электронной сигареты, и помещение заволокло дымом.

«Батарейка задымилась, зашипела. Учитель выбежала и оставила учеников дышать дымом. … После этого другой учитель выгнал (учеников) в коридор, эта же учительница загнала всех обратно и сказала: «Теперь сидите и дышите, урок у вас не отменят», – рассказал один из школьников.

По его словам, на ученика, устройство которого взорвалось, написали докладную, вызвали родителей, выдали документ на совет профилактики и заставили платить за прожженный линолеум.

Специалист по ремонту электронных сигарет сообщил Ura.ru, что взорвался аккумулятор 18650, который используется в вэйпах. По его словам, причиной взрыва могла стать поврежденная изоляция, или батарейка могла закоротить о любой металлический предмет в кармане.

Вместе с тем, согласно майскому исследованию, за последние пять лет произошло сокращение доли курящего населения в России.