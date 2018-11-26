Посол Украины анонсировал переговоры Меркель и Порошенко

Украинский посол в Германии Андрей Мельник сообщил, что в понедельник состоятся телефонные переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Украины Петра Порошенко в связи с инцидентом в Керченском проливе.

«Немецкой стороне в режиме реального времени передавалась информация о развитии событий вокруг обстрела и захвата Россией трех наших кораблей, в Керченском проливе, – изложил Мельник свою версию событий. – Мы также инициировали срочный телефонный разговор между президентом Петром Порошенко и канцлером Ангелой Меркель, который должен состояться уже сегодня», – сообщил он.

Он также заявил, что находился в прямом телефонном контакте с руководителями ведомства федерального канцлера и МИД Германии все воскресенье и в ночь на понедельник. В ночное время он также консультировался с главой комитета по иностранным делам бундестага Норбертом Реттгеном, пишет РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье три военных корабля Украины (бронекатера «Бердянск» и «Никополь» и морской буксир «Яны Капу») незаконно пересекли российскую границу, опасно маневрируя и не подчиняясь требованиям пограничников. После неудавшейся провокации Киев направил подкрепление. Украинские моряки были задержаны и допрошены. В Сети появилось видео задержанных кораблей.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер оперативно получал данные о ситуации с украинскими кораблями в Керченском проливе. Песков считает, что Киев ввел в связи с произошедшим военное положение накануне выборов президента Украины ради «электоральных интриг».