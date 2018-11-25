Британии предсказали болезненную адаптацию после Brexit

Великобританию ожидает болезненный период адаптации к новым условиям после выхода из состава Европейского союза, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

«Как бы ни разрешилась ситуация, Британию ожидает болезненный период адаптации к новым условиям, которые отягощает своей деструктивной деятельностью правительство [премьер-министра Терезы] Мэй», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам депутата, отношения Лондона с остальной Европой на длительную перспективу приобретут напряженный характер.

Железняк подчеркнул, что соглашение по Brexit является невыгодным и финансово затратным для Лондона. «Страны ЕС поддержали проект соглашения по Brexit, поскольку документ отвечает в первую очередь интересам Союза. При этом в соглашении осталось много белых пятен, которые останутся проблемами на весь переходный период после выхода Великобритании», – отметил он.

Напомним, в воскресенье лидеры 27 стран ЕС утвердили соглашение с Великобританией о ее выходе из состава Евросоюза и политдекларацию о будущих отношениях с Лондоном. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в выходе Великобритании из Евросоюза нет повода для радости, это трагедия.