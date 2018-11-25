Объяснена ситуация с Гибралтаром в соглашении по Brexit

Соглашение, достигнутое об условиях Brexit, исключает Гибралтар из общих переговоров между Евросоюзом и Великобританией, заявил председатель правительства Испании Педро Санчес.

По его словам, сделка требует «предварительного согласия Испании для переговоров о любом соглашении Евросоюза, которое применяется к Гибралтару». Он отметил, что Мадрид получил гарантии по вопросу ее отношений с Гибралтаром, передает ТАСС.

Также Санчес сообщил, что удовлетворением достижения соглашения об условиях Brexit, назвав его «разумным».

«Это грустный день для всех сторонников единой Европы. Но должен сказать вам, что как убежденный сторонник единой Европы я удовлетворен. Многие граждане живут в Соединенном Королевстве, и они смогут и дальше наслаждаться своими правами», – добавил премьер.

Между тем, британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что конституционный статус Гибралтара после Brexit не изменится.

Напомним, в воскресенье лидеры 27 стран ЕС утвердили соглашение с Великобританией о ее выходе из состава Евросоюза и политдекларацию о будущих отношениях с Лондоном.

Накануне премьер Испании Педро Санчес сообщил, что договоренность по Гибралтару достигнута, и страна проголосует за соглашение о выходе Великобритании из ЕС.