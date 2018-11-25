Постпред России при ЕС предсказал Мэй «невеселое Рождество»

Из-за Brexit рождественские праздники у премьера Великобритании Терезы Мэй, вероятно, будут невеселыми, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Чижов напомнил, что «ценой нескольких новых отставок» в правительстве Мэй добилась согласия кабмина на требования ЕС, но договор с Евросоюзом теперь «должен быть утвержден еще и двумя парламентами, Европейским и британским», передает РИА «Новости».

При этом многих британских парламентариев соглашение с ЕС не устраивает, отметил Чижов. Голосование предстоит в декабре. По мнению представителя России, «Рождество в этом году у Терезы Мэй будет невеселое».