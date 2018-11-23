Готовившим теракт на Кубке конфедераций вынесли приговор

Московский окружной военный суд приговорил трех человек, готовивших взрывы в 2017 году на Кубке конфедераций по футболу в России к лишению свободы на срок от 7 до 9 лет колонии.

«Признать Ибрагима и Адама Гакаевых виновными и назначить им наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима каждому», – вынес решение судья, передает ТАСС.

Третьего сообщника Фокшана Голуба приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

Напомним, теракт был предотвращен в июне 2017 года. Злоумышленники планировали совершить теракт во время проходившего тогда Кубка конфедераций по футболу в Москве.

Уроженец молдавии Фокшан Голуб признал вину в приготовлении к теракту и изготовлении оружия. Братья Гакаевы же свою вину отрицали.

Адвокат Голуба сообщила, что ее подзащитный не имеет отношения к террористической деятельности, но он занимался переделыванием травматического оружия под боевое и продавал.

Братья Гакаевы связались с Голубом через Telegram и назначили встречу для покупки оружия. Они отправились из Чечни в Москву. Их сняли с автобуса в Ступине и задержали. Голуба арестовали в квартире.