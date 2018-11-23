Пассажир рейса из Москвы попытался открыть дверь самолета на высоте 10 км

Пассажир авиарейса Москва – Кишенев компании Air Moldova пытался открыть дверь лайнера на высоте 10 тыс. метров.

«Мы были на высоте 10 тыс. метров. Ко мне подошла стюардесса и попросила о помощи. Она сказала, что один из пассажиров хочет открыть дверь и выпрыгнуть из самолета. Я пошел за ней, отодвинул его от двери, начал его успокаивать так, чтобы не вызвать панику на борту», – сказал депутат парламента Молдавии Григорий Новак.

Депутат возвращался на борту в Молдавию со встречи, на которой он был в составе делегации президента Игоря Додона. Новак рассказал, что пассажир требовал открыть дверь, игнорировал попытки успокоить его и в целом вел себя неадекватно.

Во избежание паники депутаты решили связать дебошира, которого на земле приняла полиция, передает ТАСС.

«Молодцы коллеги», – одобрительно отозвался о действиях депутатов Додон в социальных сетях.

Компания Air Moldova пока никак не прокомментировала инцидент на своем борту.