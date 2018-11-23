В Омской области прокомментировали видео с выжиманием грязных тряпок в чай для детей

Заместитель директора Марьяновской школы Омской школы Владимир Дегтярев назвал видео, где старшеклассники выжимали грязные тряпки в стаканы с чаем для детей, инсценировкой.

Директор школы заявил, что видео являлось лишь инсценировкой, а с хулиганами уже проведены профилактические беседы сотрудниками прокуратуры, пишет РИА «Новости».

«Это была чистая инсценировка, работа на рейтинг, на получение баллов, бонусов, лайков. В школе сейчас идет прокурорская проверка», – сказал Дегтярев.

Председатель районного комитета по образованию Ольга Ходюк тоже назвала видео постановочным. По ее словам, ученикам младших классов ничего не угрожало.

«Мы установили авторов этого ролика. Они пояснили, что видео – инсценировка. Ребята хотели пошутить, они специально работали на камеру, никто грязную еду в реальности не ел. Со школьниками провели профилактическую беседу в комитете по образованию, с ними поговорили директор школы, инспектор по делам несовершеннолетних и сотрудники прокуратуры. Думаю, больше они так шутить не решатся», – прокомментировала ситуацию Ходюк.

В настоящее время проверки в связи с инцидентом продолжаются. В областном министерстве отметили, что родители могут обратиться в правоохранительными органами с соответствующими заявлениями, если считают, что их дети пострадали.

22 ноября прокуратура Омской области начала проверку соблюдения санитарных норм в школе в связи с видео «Дичь в Марьяновской школе», на котором дети едят из посуды, куда старшеклассники выжимали грязные тряпки.