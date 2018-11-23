В Омской области прокомментировали видео с выжиманием грязных тряпок в чай для детей

Взгляд
23 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 17:43  |  vz.ru
Разделы

Как Газпрому удалось повернуть «Турецкий поток» в Болгарию

«Южный поток» восстает из пепла в новом видеФото: gazprom.com
Газпром, судя по всему, определился с маршрутом для второй нитки «Турецкого потока» по европейской территории. Он практически повторяет путь закрытого четыре года назад «Южного потока». Однако на этот раз шансы довести дело до конца серьезно возросли. Как Газпром намерен перехитрить Еврокомиссию с помощью ее же собственных правил? Подробности...
Перейти а раздел…

Два курильских острова имеют особое значение для безопасности России

Старые укрепления Южных Курил, конечно, уже не имеют военного значения, но сами острова в этом смысле по-прежнему важныФото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press
Претензии Японии на российские Южные Курилы важны не только с политической точки зрения. Президент Путин недаром подчеркивает одно из важнейших условий переговоров – чтобы в случае, если эти острова будут переданы Японии, на них не появились американские военные базы. Почему для России это критически важно и какие острова в данном случае важнее других? Подробности...
Перейти а раздел…

Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
Перейти а раздел…

Торговая война с Китаем разоряет Америку

Американские фермеры еще не проклинают Трампа, но уже близки к этомуФото: Jim Young/Reuters
Рекордный урожай, собранный в США этим летом, стало некуда продавать. Таким оказался результат торговой войны, которую президент Трамп затеял с Китаем. А самое парадоксальное, что первыми жертвами этой войны оказались те самые люди, благодаря которым Трамп пришел к власти – американские фермеры. Сельское хозяйство США стоит перед угрозой колоссального кризиса. Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Методичка по распознаванию «фашиста» в собеседнике

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Достаточно заподозрить моральную несостоятельность собеседника – и все сказанное им можно перетолковать в каком угодно смысле. В итоге вы достигнете идеала – совместив осуждение другого и обретение чувства собственного морального превосходства. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Украинские олигархи убежали от России, а сейчас возвращаются

Андрей Манчук, политолог
После революции на Украине метаморфозы проделали многие влиятельные члены Партии регионов. Основная часть ее влиятельных лидеров избежала репрессий, регионалы сумели вписаться в новую политическую реальность, иногда прилагая для этого весьма большое усердие. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Белые и красные сошлись в бою за Мурманский аэропорт

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
«Он – слабак и убийца, уничтоживший страну и несущий ответственность за национальную катастрофу!» – «Нет, он – выдающийся, но оболганный правитель!» Речь, знамо дело, о Николае Втором. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 5 комментариев

    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Опубликованы кадры с места гибели в Сирии летчика Олега Пешкова

      Следственный комитет России опубликовал фото и видео с места гибели летчика Су-24М Олега Пешкова и вертолета спасательной группы в Сирии в 2015 году. На них запечатлены обломки воздушных судов и позиции террористов, с которых они вели огонь по российским военным
      Подробности...

      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев

      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Британии разъяснили, будет ли Россия наносить ядерный удар первой
          ФСО отчиталась об учениях над КремлемМинобороны предложило порядок применения оружия по угнанным самолетамСтало известно об уничтожении судна с беженцами израильской подлодкойЭкс-начальник управления Минобороны назвал себя жертвой оговора
          Путин призвал отказаться от усредненных показателей зарплат и пенсийПрезидент Сербии собрал экстренное совещание из-за ситуации в КосовоВ Омской области прокомментировали видео с выжиманием грязных тапок в чай для детейПассажир рейса из Москвы попытался открыть дверь самолета на высоте 10 км
          Опубликованы фото с места гибели в Сирии летчика Олега ПешковаВ Праге обвинили Россию в желании «уничтожить» ЧехиюВ Петербурге задержан мужчина за закрашивание блокадной надписиШнуров объяснил отказ от выступлений на Украине

          Главная тема


          Китай показал России метод борьбы с оскорблениями

          «Огонь, а не новости»


          Захарова посмеялась над запретом ввоза на Украину книг о кулинарии и путешествиях

          Лидер «Ленинграда»


          Шнуров сравнил Путина с Железным человеком

          дипломатическое остроумие


          МИД: Кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу

          Видео

          малочисленные народы


          Поморам предложено предоставить в России особый статус

          обоснованное сомнение


          Почему главная версия убийства Кеннеди вызывает сомнения

          кто виноват


          Потеря ПД-50 спровоцирована «реформами Сердюкова»

          Курильские острова


          Почему никто не сможет помешать Путину заключить мирный договор с Японией

          подозрительные детали


          История с «убитым врачами младенцем» имеет сразу несколько странностей

          «Дело Старовойтовой»


          Андрей Бабицкий: Советский Союз уничтожили порядочные и честные люди

          «Танковый бой»


          Виктор Сокирко: Российский Т-14 «Армата» против американского М1А2 Abrams

          «Гражданская война»


          Ирина Алкснис: в чем польза исторических схваток белых с красными

          на ваш взгляд


          Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?

          В Омской области прокомментировали видео с выжиманием грязных тряпок в чай для детей

          23 ноября 2018, 16:38

          Текст: Анастасия Норина

          Версия для печати

          Заместитель директора Марьяновской школы Омской школы Владимир Дегтярев назвал видео, где старшеклассники выжимали грязные тряпки в стаканы с чаем для детей, инсценировкой.

          Директор школы заявил, что видео являлось лишь инсценировкой, а с хулиганами уже проведены профилактические беседы сотрудниками прокуратуры, пишет РИА «Новости».

          «Это была чистая инсценировка, работа на рейтинг, на получение баллов, бонусов, лайков. В школе сейчас идет прокурорская проверка», – сказал Дегтярев.

          Председатель районного комитета по образованию Ольга Ходюк тоже назвала видео постановочным. По ее словам, ученикам младших классов ничего не угрожало.

          «Мы установили авторов этого ролика. Они пояснили, что видео – инсценировка. Ребята хотели пошутить, они специально работали на камеру, никто грязную еду в реальности не ел. Со школьниками провели профилактическую беседу в комитете по образованию, с ними поговорили директор школы, инспектор по делам несовершеннолетних и сотрудники прокуратуры. Думаю, больше они так шутить не решатся», – прокомментировала ситуацию Ходюк.

          В настоящее время проверки в связи с инцидентом продолжаются. В областном министерстве отметили, что родители могут обратиться в правоохранительными органами с соответствующими заявлениями, если считают, что их дети пострадали.

          22 ноября прокуратура Омской области начала проверку соблюдения санитарных норм в школе в связи с видео «Дичь в Марьяновской школе», на котором дети едят из посуды, куда старшеклассники выжимали грязные тряпки.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............